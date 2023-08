Ristorante all you can eat fallisce due settimane dopo l'apertura, maxi debito per l'assurda offerta-fedeltà ai clienti

Ristorante cinese all you can eat apre a inizio agosto, ma è costretto a chiudere i battenti dopo appena due settimane. Il motivo? In quindici giorni appena ha accumulato un debito di oltre 100mila dollari. Perché, per farsi promozione, il titolare ha offerto una carta-promozione a 25 dollari che, come quota associativa, dava diritto a pasti gratis illimitati per un mese. Quali sarebbero potuti essere i risultati appare evidente a chiunque, ma non lo è stato per il titolare.

Il ristorante in questione si chiamava Jiamener, nella città di Chengdu.

Come racconta il Chengdu Economic Daily, i clienti hanno approfittato dell'allettante offerta messa a disposizione per il lancio dell'attività. I clienti pagavano la quota e ricevevano una tessera associativa che dava diritto a cibo illimitato per il mese. Alcuni clienti hanno condiviso la loro carta con familiari e amici, aumentando drasticamente il volume dei pasti consumati con un singolo acquisto. E il ristorante è andato a gambe all'aria.

I clienti

Al ristorante si presentavano ogni giorno oltre 500 clienti al giorno: lunghe code si formavano prima dell'apertura e duravano fino a tarda sera oltre l'orario di chiusura. I proprietari hanno raccontato al quotidiano che prevedevano sì di perdere soldi, ma pensavano di poter accumulare clienti abituali e che avrebbero tenuto botta per poi lanciarsi. Pensavano pure di ridurre i costi complessivi con i fornitori una volta aumentati i volumi di cibo aquistato. Ma, evidentemente, così non è stato.