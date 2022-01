No vax convinto: Renzo contrae il covid e muore in pochi giorni

Aveva soltanto 66 anni, ne avrebbe compiuti 67 il 25 gennaio, Renzo De Marchi non soffriva di particolari patologie, ma il Covid non lo ha risparmiato: era un no vax convinto, tanto quant'era radicata la sua fede e militanza per un popolo veneto indipendente.

Il comune di Martellago (Venezia), dov'era nato, a Olmo, aveva abitato a lungo, anche a Maerne, e conservava tuttora la residenza, in capoluogo, pur essendosi di fatto trasferito da qualche anno nella frazione di Mignagola di Carbonera, nel Trevigiano, piange la sua trentanovesima vittima.

