Regalo dell'ultimo minuto su Amazon. Con l'opzione Prime prova prima, acquisti a prezzo scontato

La corsa al regalo last minute è appena iniziata. A 4 giorni dalla vigilia di Natale, per chi ancora non avesse avuto tempo di fare il regalo alla persona cara, per fortuna che c'è la rete. Se in questa manciata di giorni che ci separano dal Natale 2021, le vie del centro sono troppo affollate e le strade sono imbuti da cui si fatica ad uscire, ecco che il commercio online è la soluzione migliore, per risparmiare tempo, stress e magari trovare qualche buon affare.

Su Amazon c’è ancora la possibilità di comprare doni di Natale con consegne garantite in tempo utile per metterli sotto l’albero. E quest'anno il leader dell'e-commerce, ha ideato un'opzione ancora più comoda.

Negozio di Natale, scopri le migliori idee regalo su Amazon

Fino al 31 dicembre, infatti, i clienti possono ottenere 10 euro di sconto sul loro primo ordine Prime Prova prima, paga poi, usando il codice promozionale GIFT10, se decidono di tenere uno o più prodotti idonei per un valore minimo di 50€.

Ora diamo un'occhiata ai prodotti da poter comprare per fare un dono gradito ed utile.

Sempre meglio tenere la testa al caldo nel periodo più freddo dell'anno, magari scegliendo un evergreen, il Levi's Red Batwing Embroidered Slouchy Beanie disponibile in vari colori.

Con un portafogli non si sbaglia mai. L'utlità è indiscutibile e se si acquista quello di un noto brand, la bella figura è assicurata, con Calvin Klein Sculpted Mono Zip Around Wallet Muslin.

Natale significa calore. E d'inverno ce n'è bisogno. Ecco allora che un paio di pantofole non sono mai di troppo. Dunlop, Pantofole da uomo con retro aperto, comode, in memory foam, con suola in gomma, antiscivolo.

Di un pigiama bello e confertevole c'è sempre necessità. Iris & Lilly Set è un pigiama satinato per donna, fatto in spugna super morbido e accogliente, con chiusura frontale con bottoni, 100% di cotone.

Tra gli Amazon Essentials ecco una serie di pigiamini per neonati disponibili in varie taglie e con diversi personaggi del mondo dell'animazione Disney, Marvel o Star Wars.

E non mancano idee tech per spendere meno di 20 euro, come la Amazon Fire tv stick, un vero e proprio sistema per rendere subito smart la televisione e poter vedere film, serie tv o ascoltare musica dalle varie piattaforme di streaming con possibilità di interagire con l'assistente vocale Alexa.

O ancora una sveglia smart, un piccolo concentrato di tecnologia, con ampio display in cui è mostrata la temperatura e l’umidità della stanza, tramite rilevazioni effettuate con sensori ad alta precisione.

