Quindicenne non risponde al telefono, la mamma lo trova morto in casa

Nessuna risposta alle telefonate al cellulare. La mamma , allora, ha provato più volte a suonare il campanello di casa, ma anche in questo caso non c'è stato cenno di risposta. E la donna si è molto spaventata. Poi, la scoperta choc: la mamma quando ha aperto la porta di casa ha trovato il figlio quindicenne morto. È accaduto oggi a Marina di Carrara : il ragazzino non rispondeva al campanello e al telefono, scrive Il Tirreno, ed è scattato l'allarme.