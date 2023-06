Douglas Costa, pilota e fidanzata muoiono insieme a 4 ore di distanza: uccisi dal morso di una zecca

Il pilota automobilistico Douglas Costa, 42 anni, e la sua compagna Mariana Giordano, 36 anni, sono morti a distanza di quattro ore l'uno dall'altra. Il pilota si trovava all'AMG Cup Brasil, evento targato Mercedes Benz, quando ha accusato i primi evidenti segni di malore. Poi il ricovero e in seguito la morte hanno lasciato il mondo dei motori in lutto e senza parole. Ecco come sono morti Douglas Costa e la sua ragazza.

Il caso di Douglas Costa

Douglas Costa, lo scorso 7 giugno, è stato trasportato all'ospedale a Jundiai a San Paolo. Lì era ricoverata la fidanzata Mariana Giordano, che da due giorni accusava dei malori simili ad una forte febbre. I due sono stati colpiti da un particolare stato di malessere simile ad un'influenza che si è poi scoperto essere la febbre maculosa delle Montagne Rocciose: una malattia infettiva provocata dal morso di una zecca.

Entrambi sono deceduti a quattro ore di distanza l'uno dall'altro, l'8 giugno. Febbre, dolore ed eruzioni cutanee rosse, sono i sintomi emersi sul corpo dei due, dopo aver visitato una zona rurale a Campinas lo scorso 27 maggio.

La scoperta della causa della morte è arrivata solo dopo l'esame dei campioni biologici presso l'Instituto Adolfo Lutz a San Paolo.

Secondo quanto riportato da Fanpage, a parlare dell'accaduto è stato il fratello della donna: «Domenica le è stata somministrata adrenalina ed è tornata a stare bene. Lunedì è andata all'università per un corso che stava finendo. Di notte ha iniziato a sentirsi molto male ed è stata ricoverata in ospedale. Martedì l'hanno trasferita in terapia intensiva, è morta giovedì. Douglas è morto a mezzogiorno e lei è morta alle 16", ha riferito l'uomo.

La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è una malattia infettiva febbrile acuta. A causarla pare sia un batterio del genere Rickettsia, trasmesso dalle punture di zecca. In Brasile, il vettore principale è la zecca stellare.

Il messaggio di AMG Cup Brasil

AMG Cup Brasil ha rilasciato una nota per la morte del pilota: «A tutti i membri della famiglia e agli amici, le nostre più sentite condoglianze.