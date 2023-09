Pullman precipita in un burrone in Perù: «Almeno 24 morti». Decine di feriti, l'incidente terrificante FOTO

Almeno 24 persone sono morte e altre 21 sono rimaste ferite dopo che un pullman di passeggeri è precipitato in un burrone in una zona impervia della regione andina meridionale di Huancavelica, in Perù. L'incidente, riferiscono le autorità, sarebbe avvenuto nelle prime ore di lunedì mentre il mezzo viaggiava tra le città di Huancayo e Huanta per ragioni non ancora specificate.

Almeno 24 morti

Una portavoce della compagnia di trasporti Molina Unión, proprietaria del veicolo, ha confermato il bilancio ancora provvisorio delle vittime: «al momento sappiamo che ci sono 24 morti», ha detto.