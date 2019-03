Perseguita la psicologa con telefonate e insulti Arrestato paziente stalker

Era la sua psicologa, ma per lei, quel suo particolare paziente, era diventato un incubo, una persecuzione. La bersagliava di email, telefonate e messaggi ingiuriosi. Fino alla denuncia e all'arresto. Gli investigatori del commissariato Colombo hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un romano di 49 anni per atti persecutori nei confronti di una psicologa.



L'uomo, nonostante fosse già destinatario di un divieto di avvicinamento, aveva continuato in modo inequivocabile a perseguitare la donna attraverso reiterate telefonate, l'invio di numerose mail e di messaggi ingiuriosi anche di notte. Abbandonato il programma terapeutico aveva fatto perdere le sue tracce, rappresentando un pericolo costante per la vittima che temeva per la propria incolumità. Rintracciato dopo lunghe e accurate indagini, è stato assicurato alla giustizia dai poliziotti.

