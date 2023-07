Faceva prostituire ragazze minorenni, 47enne catturata in Svizzera dopo una fuga di sette mesi

Deve espiare quattro anni e sei di reclusione per sfruttamento della prostituzione minorile per dei fatti commessi dal 2011 al 2012 in provincia di Pordenone. La donna, originaria della Repubblica Dominicana con passaporto italiano, di 46 anni, era ricercata dall'ottobre del 2022, quando la Procura generale di Trieste aveva emesso un ordine di carcerazione.

Una grossa quercia piomba sulla strada a Passatempo, abitazioni isolate per ore

É stata catturata in Svizzera, estradata e consegnata alla Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso che ha eseguito l'arresto. Ricercata anche in ambito Schengen, la donna si trova ora nella casa circondariale di Como.