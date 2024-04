Pilota chiede alla fidanzata assistente di volo di sposarlo davanti ai passeggeri: la reazione è virale

C'è chi la sogna fin da piccola e la immagina come nelle favole. La proposta di matrimonio fatta in Polonia, però, non è come le altre.

La proposta

Un pilota polacco ha chiesto alla sua fidanzata assistente di volo di sposarlo durante un volo da Varsavia a Cracovia, e lei ha detto di sì. Lunedì la Lot Polish Airlines ha pubblicato il video della proposta di matrimonio sulla sua pagina Facebook ricevendo quasi 8 mila reazioni "love" e più di mille commenti.

Nel video si vede il momento in cui il capitano Konrad Hanc, con in mano un mazzo di fiori chiede il fatidico «Vuoi sposarmi?» con in mano un mazzo di fiori, margherite e rose rosse. Il pilota racconta che i due, colleghi di lavoro, si sono conosciuti su un volo diretto a Cracovia. Ecco perché ha pensato al volo per Cracovia come occasione perfetta per ricordare il loro primo incontro.

«Sul volo di oggi c'è una persona molto speciale» ha detto. «Signore e signori, circa un anno e mezzo fa, svolgendo questo lavoro, ho incontrato una persona meravigliosa che mi ha cambiato completamente la vita», ha continuato Hanc.

«Sei molto prezioso per me.

Sei il mio sogno più grande diventato realtà. Ecco perché devo chiederti un favore, tesoro. Mi vuoi sposare?» ha chiesto con le gambe che gli tremavano.

La futura sposa, Paula, ha corso lungo il corridoio dell'aereo per abbracciare il suo futuro marito. «Non so se questa è la mano giusta per questo», ha detto mentre lui le infilava l'anello al dito davanti ai passeggeri entusiasti.

La coppia spera che la loro relazione sia duratura quanto la storia d'amore cinquantennale dell'assistente di volo Ilona Zahn e del capitano Ian Duncan. I due si conobbero su un volo della Pan American World Airways da Roma a Teheran nel 1970 e il loro amore è durato fino alla morte di Duncan nel 2021 all'età di 86 anni.