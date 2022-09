Viaggi in aereo? «Ecco le 5 cose che non devi mai fare, attenzione al posto finestrino»: il video dell'assistente di volo diventa virale

Lasciate a qualcun altro il posto finestrino e non indossate i pantaloncini. I consigli di Tommy, assistente di volo, su cosa fare e cosa no su un velivolo diventano virali su TikTok. Nel post lo steward condivide i "consigli" su come comportarsi su un aereo per salvaguardare la propria igiene. E gli utenti sono rimasti di stucco.

Viaggi in aereo, ecco le 5 cose da evitare

Con un video Tommy Cimato, dall'Arizona , USA,elenca le 5 cose da non fare quando si viaggia su un aereo.

No al posto finestrino

Non dormire appoggiati al finestrino. Si sa il posto vista nuvole è sempre quello piu' ambito dai passeggeri, ma in realtà è anche meno igenizzato. «Non sai quante persone o bambini si sono asciugati le mani o altre cose su tutta la finestra»

Non toccare lo scarico in bagno

Non toccare il pulsante o la leva dello scarico in bagno. L'assistente di volo spiega che è assolutamente antiigenico pushare su quel tasto. «È piuttosto disgustoso, quindi quando sciacqui, usa un tovagliolo o un fazzoletto che è nel gabinetto».

Non indossare pantaloncini

Non indossare pantaloncini. Tommy nel video che è diventato virale sui social, ha spiegato che così come accade per il finestrino anche il sedile del posto del passeggero non è pulito. «Se hai i pantaloni lunghi avrei meno probabilità di prenderti dei germi»

Non dimenticare di bere

Non dimenticare mai di bere acqua. «Rimani idratato. Per ogni volo che fai bevi almeno mezzo litro di acqua», ha consigliato l'esperto soprattutto per i viaggi a lungo raggio.

Non ti vergognare di chiedere aiuto se stai male

Chiedi aiuto agli assistenti se ti senti poco bene. «I passeggeri non dovrebbero mai avere paura di far sapere a un assistente di volo se si sentono male, siamo lì per aiutarti».

La polemica

Il video ha ottenuto tantissime visualizzazioni e commenti e tra chi ringrazia l'assistente di volo c'è anche chi si indigna con la compagnia aerea. «In conclusione, l'intero aereo è impolverato», ha scritto una persona, un altro ha aggiunto: «Questo dimostra che voi ragazzi non pulite all'interno dell'aereo».

«Quindi stai praticamente dicendo che non pulisci/igienizzi l'aereo dopo ogni volo. Capito», la polemica si accende. Ma nei commenti Tommy ha chiarito la situazione: «Il personale di terra fa tutte le pulizie per mantenere pulito l'aereo, fanno del loro meglio per tenerlo pulito, ma questi sono consigli per i passeggeri per non correre alcun rischio» Altri fan hanno espresso il loro apprezzamento per le informazioni di Tommy dopo aver ricevuto il contracco