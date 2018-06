Prof pestata dalla mamma dell'alunno: «Ho paura di tornare a scuola»

di Barbara Turetta

PADOVA - «Negli ultimi anni, ma lanon può sopperire alledei. Siamo arrivati al punto che in alcuni casi, ma siamoperché c’è il rischio che venga travisato quel che diciamo. Io non credo di aver sbagliato, sono una insegnante che vuole trasmettere ai suoi alunni il senso del dovere e dell’impegno per ottenere i risultati. Io dico sempre ai miei studenti che prima sono figli e poi alunni, e che le cose funzionano bene se c’è collaborazione fra scuola e famiglia».A parlare è Francesca Redaelli, 60 anni, insegnante di ruolo dal 1987 e dal 2003 professoressa di inglese alle medie “Albinoni” di Caselle di Selvazzano, comune della provincia di Padova dove l’altro giorno si è arrivati alla follia. In faccia porta i segni dell’aggressione subita dalla madre di uno studente che aveva preso un 4: un ceffone che sembrava più un, poi il volo all’indietro e il risveglio in ospedale con lae un “edema bilaterale esterno”, come recita il referto.