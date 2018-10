Meteo, due giorni di caldo ma weekend con le piogge: rischio alluvioni. Ecco dove

Meteo, intenso peggioramento nel corso del weekend in tutta Italia. Se infatti tra domani e giovedì la pressione aumenterà riportando il bel tempo e un clima mite di giorno, nel weekend andrà diversamente: secondo il team del sito ilMeteo.it, da sabato una forte perturbazione atlantica sarà sospinta da venti nordoccidentali e alimentata da forte Scirocco.



La perturbazione colpirà le regioni settentrionali con piogge via via più diffuse e abbondanti, in particolar modo sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi e sul Friuli Venezia Giulia. Domenica raggiungerà anche le regioni centrali con forti temporali e nubifragi attesi sulla Toscana, sul Lazio anche a Roma e sulle Marche. Attenzione perché le precipitazioni potrebbero risultare molto abbondanti con rischio di alluvioni lampo su molte regioni.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che il maltempo continuerà anche nella giornata di lunedì 29 con le piogge e i temporali che oltre a bagnare ancora il Centro-Nord si estenderanno anche al Sud. Le temperature subiranno un forte aumento di notte a causa dei venti più caldi meridionali, caleranno di giorno con valori sotto i 20°C su tutta Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA