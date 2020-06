Prete va in carcere per la messa domenicale e viene bloccato: aveva nascosto nove cellulari

Un prete è stato fermato dopo essere stato sorpreso in possesso di nove cellulari. Li stava introducendo nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, dove si era recato per celebrare la messa domenicale per i detenuti. Aveva nascosto i telefoni in alcune buste di tabacco e probabilmente pensava di non essere perquisito. Gli hanno trovato addosso otto microtelefoni e uno smartphone assieme ad altrettanti caricabatteria e cavetti usb. È accaduto questa mattina.







Il sacerdote è stato perquisito durante i controlli di sicurezza gli agenti della Polizia Penitenziaria. La struttura del casertano ospita circa 500 detenuti considerati di "media sicurezza". Secondo quanto rende noto l'Uspp, l'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria, il religioso è stato subito bloccato e ora è incorso un'indagine dell'autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 22:38