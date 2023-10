Parigi choc, poliziotta violentata davanti alla Tour Eiffel: arrestato un 35enne

Una poliziotta inglese, in vacanza a Parigi, ha denunciato di essere stata violentata davanti alla Torre Eiffel: la 23enne si è rivolta alle autorità francesi, dichiarando di essere stata attaccata da un uomo armato di coltello, all'interno del parco Champ de Mars. La polizia ha fermato un uomo di 35 anni, che corrisponde alla descrizione fornita dalla vittima.

Come riporta il Daily Mail, stanno aumentando le violenze nei pressi del celebre monumento parigino: da giugno, infatti, il sindaco di Parigi sarebbe in procinto di ordinare la chiusura del parco durante le ore notturne.

La ricostruzione

La 23enne si trovava a Parigi in vacanza, ospite di un amico. Stando al racconto della poliziotta, la violenza sarebbe avvenuta ieri, poco prima della mezzanotte: lei si era allontanata momentaneamente dal suo amico, per recarsi alla toilet. Un uomo l'avrebbe avvicinata, tentando un approccio: dopo, dato il rifiuto della poliziotta, avrebbe tirato fuori un coltello, minacciandola.

Subito dopo la violenza, l'uomo si sarebbe dato alla fuga.

La malcapitata ha subito chiamato la polizia, che è arrivata immediatamente sul posto; circa un'ora dopo, le forze dell'ordine francesi hanno fermato un 35enne che corrisponde alla descrizione fornita dalla poliziotta.

I precedenti

Questo, purtroppo, non è il primo episodio del genere: lo scorso giugno, una turista messicana 27enne ha denunciato una violenza analoga, sempre nello stesso luogo. Il parco Champs de Mars, purtroppo, è il luogo ideale per queste brutali violenze, in quanto è uno dei pochi giardini della città aperto durante la notte. Questo ultimo episodio, però, starebbe spingendo il sindaco, Anne Hidalgo, a chiudere la zona durante la notte.

Al netto della questione relativa agli orari, la polizia sta monitorando l'area di continuo, per evitare il ripetersi di episodi del genere: le autorità francesi, con oltre 7000 truppe, stanno monitorando anche altre zone analoghe, anche per prevenire eventuali attacchi terroristici.