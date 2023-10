Auto finisce in mare: è stata parcheggiata senza il freno a mano

Un'auto a noleggio è finita nelle acque del mare a Pioppi, frazione di Pollica.

Sembra che l'auto sia stata parcheggiata vicino alla spiaggia senza che il freno a mano fosse adeguatamente attivato.

I presenti in zona hanno prontamente offerto il loro aiuto e, con l'ausilio di un altro veicolo, sono riusciti a tirare l'auto fuori dall'acqua. Questa non è la prima volta che si verifica un incidente del genere a Pioppi.

Infatti, è il secondo caso simile nell'arco di due anni in questa piccola località costiera cilentana. Questi incidenti suggeriscono la necessità di considerare l'installazione di misure di sicurezza aggiuntive per evitare situazioni simili in futuro.