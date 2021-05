Bimba di 5 anni cade in mare da un dirupo e muore. Stava facendo trekking con i genitori

Stava percorrendo un sentiero insieme alla sua famiglia quando è caduta da un dirupo finendo in mare. È successo a Palinuro, frazione di Centola (in provincia di Salerno), dove nella tarda mattinata di oggi una bambina di 5 anni di nazionalità tedesca è morta mentre con i genitori stava camminando lungo una strada per il trekking alle spalle del porto, sulla strada che conduce al fortino. Le cause e la dinamica della tragedia sono ancora in corso di accertamento, ma la bambina si sarebbe sporta perdendo l'equilibrio e cadendo da un burrone di circa 30 metri. Inutili i soccorsi della Guardia Costiera e dei sanitari del Saut: il corpo è stato recuperato da una motovedetta ed è stato trasportato al porto di Centola.

APPROFONDIMENTI SALERNO Bimba muore a Palinuro: stava facendo trekking coi genitori quando...

LEGGI ANCHE

Si spara in casa con la pistola del papà carabiniere: bambino muore a 11 anni

La famiglia, inebitabilmente scossa dall'incidente, era arrivata ieri in Cilento per un weekend di vacanza. A far scattare l’allarme un diportista che si trovava a bordo di un gommone nella zona di Punta Quaglia. «Esprimo vicinanza alla famiglia. Sono molto rammaricato per l'accaduto. È una tragedia che sconvolge l'intera comunità», ha detto il sindaco Carmelo Stanziola che in questi minuti sta raggiungendo il porto dove sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Sapri. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sono state delegate alla Capitaneria di Porto.

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA