Il sindaco che fa installare sul Belvedere l'obbligo di baciarsi: «Inno all'amore»

Davanti a un panorama così suggestivo non resta che baciarsi. Quante volte una bella vista ha ispirato coccole tra innamorati. Al belvedere dicittadina in provincia diil gesto romantico è indicato addirittura in un segnale stradale. Sullache si affaccia sulè apparsoSi tratta di una bizzarra quanto tenera proposta al Comune, guidato daLe foto del cartello con l'obbligo di baciarsi dinanzi al panorama sono apparse sue l'idea della cittadina Michela Daniele potrebbe diventare permanente. Il sindaco di Trentinara, che conta poco più di 1600 abitanti, ha accolto la proposta e ha installato “Kiss me, please”. Il segnale, che sta diventando virale sul web, raffigura il bacio diuna sorta di Giulietta e Romeo della zona. La coppia di giovani amanti è protagonista, infatti, di una storia leggendaria locale.«La mia idea di un invito a baciarsi nel punto più panoramico di Trentinara - spiegaa Infocilento - è un inno all'amore in tutte le sue forme, anche quello verso la natura e il bellissimo paesaggio che si ammira dal belvedere. Qui del resto c'è già Via dell'Amore: potremmo candidarci a diventare ufficialmente il paese dei baci».