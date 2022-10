Incide sulle penne gli appunti di diritto per passare l'esame, la professoressa: «Che arte»

La necessità di ottenere buoni punteggi negli esami spinge alcuni studenti a pensare a modi innovativi per copiare. All'inizio di questo mese, una professora universitaria spagnoa ha pubblicato online le foto di un "dispositivo imbroglione improvvisato". Yolanda De Lucchi, che usa il suo nome utente Twitter @procesaleando, ha condiviso le foto di un paio di penne che erano minuziosamente incise con del testo. La professoressa di diritto processuale all'Università di Malaga ha spiegato di aver sequestrato le penne a uno studente anni fa e di averle ritrovate mentre puliva il suo ufficio.

Il tweet della professoressa virale

ll suo tweet del 5 ottobre è presto diventato virale con oltre 2,8 mila Mi piace. Un utente di Twitter ha commentato: "Se fai così tanti sforzi per imbrogliare, potresti anche studiarlo!". Un altro utente ha scritto: “Per alcuni aspetti, bisogna ammirare l'ingegnosità. Ma solleva la domanda: il materiale del corso non potrebbe essere stato memorizzato nel tempo necessario per incidere queste penne?".