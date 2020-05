BRESCIA - Un uomo di 58 anni è morto precipitando con il parapendio che si è improvvisamente sgonfiato in volo diventando incontrollabile. La tragedia è avvenuta nei pressi di Punta Almana, sulla sponda bresciana del Lago d'Iseo con l'uomo che è caduto sulle rocce. Per soccorrerlo si è anche alzata in volo l'eliambulanza di Bergamo, ma non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 20:29

