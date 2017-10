Si lancia dalla finestra per fuggire al marito che la minaccia con il coltello

PALERMO - Il marito la minaccia con un coltello e lei si lancia dalla finestra del secondo piano per fuggire. La donna nigeriana di trent'anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civico di Palermo dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 in vicolo Vannucci nel quartiere Ballarò.



Indagano i carabinieri del nucleo radiomobile avvisati dagli stessi sanitari. È stata la stessa donna a dire ai soccorritori di essersi buttata per scappare dal marito che la voleva accoltellare. Non sarebbe in pericolo di vita. Nella caduta ha riportato diverse fratture alle gambe.

