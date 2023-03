Padre e figlio scomparsi a Polignano, risolto il giallo: ecco chi sono e cosa è successo

Giallo risolto a Polignano a Mare, o almeno così pare. A distanza di due settimane dallo scorso 24 febbraio, quando su una scogliera vennero trovati degli indumenti, emerge la verità: padre e figlio che sembravano scomparsi, forse caduti in mare, in realtà stanno benissimo. Sono due turisti polacchi, che sono rientrati nel loro Paese.

Padre e figlio scomparsi a Polignano

L'avvistamento di un adulto e di un bambino e poi il ritrovamento di un giubbino e scarpe aveva fatto temere che i due fossero caduti in mare e per questo erano scattate le ricerche. Poi, grazie a un identikit pubblicato nei giorni scorsi e collaborazione dei cittadini, i carabinieri della compagnia di Monopoli sono riusciti a ricostruire l'identità dei due turisti che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro Paese.



Risolto anche il giallo degli indumenti: secondo quanto spiegano i carabinieri, erano stati lasciati volutamente sugli scogli dai due turisti che hanno l'abitudine di appoggiare in bella vista i vestiti di cui non hanno più necessità, lasciandoli a disposizione di chi ne abbia bisogno. Una versione parecchio strana di quello che è accaduto (perché lasciare dei vestiti su una scogliera e non nei luoghi idonei?), ma pare sia andata proprio così.