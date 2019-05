Si sposano di nascosto il padre di lei dà fuoco a entrambi con il cherosene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia di neosposi è stata cosparsa di kerosene e bruciata ad Ahmednagar Nighoj, un villaggio del Maharasthra, nel cuore dell'India: la moglie, Rukhmini, 19 anni, non è sopravvissuta ed è morta ieri notte all'ospedale di Pune, dove era stata ricoverata, con ustioni sul 70 per cento del corpo. Rukhmini e Mangesh Ransing, 23, si erano sposati di nascosto, sei mesi fa, non avendo ottenuto il permesso delle famiglie, contrarie alle loro nozze perché di caste diverse. Dopo il matrimonio i due erano rientrati al villaggio: secondo la ricostruzione di Vijaykumar Botre, l'ufficiale di polizia locale, riportata dal quotidiano The Hindu, sarebbe stato il padre della ragazza, che risulta latitante, assieme a due suoi fratelli, a prendere l'iniziativa, la sera del primo maggio, dopo l'ennesimo litigio con la figlia e il marito. I vicinierano intervenuti immediatamente e avevano portato i ragazzi nell'ospedale più vicino, dove Mangesh lotta ancora persopravvivere.