Zio picchia l'amico a sprangate: aveva relazione con la nipotina sedicenne

Aveva intrapreso, nipote di un suo amico: che però non l’ha presa bene, lo ha cercato e lo ha aggredito,. È successo a Ostuni, in Puglia, dove l’uomo è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato per lesioni gravi.La ‘spedizione punitiva’ sarebbe avvenuta dopo che l’uomo ha scoperto la relazione tra il suo amico e la nipote minorenne: relazione confermata da, tra la ragazza e l’uomo aggredito. L’aggressore prima ha dato appuntamento all’altro uomo in paese, poi lo ha portato in un casolare in campagna, dove lo ha picchiato con una spranga di ferro eL’aggredito si è poi avviato a piedi verso la strada, dove è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e portato in ospedale: aveva riportato gravi fratture al viso. Nel frattempo l’aggressore si era già costituito insieme al suo legale presso il commissariato. È stato proprio lui a raccontare ai poliziotti l'aggressione e il motivo della stessa, legata appunto alla relazione tra l'uomo e la nipote poco più che sedicenne, relazione che lo aveva mandato su tutte le furie.