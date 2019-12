Ostia, bambino di 11 anni si sente male in strada e muore

OSTIA - Tragedia ad Ostia. Un bambino di 11 anni è morto in seguito a un malore avvertito mentre percorreva un tratto di via Mare dei Caraibi. I familiari lo hanno soccorso e portato d'urgenza all'ospedale Grassi, ma non c'è stato nulla da fare. Sulla sua morte ora sta indagando la Polizia: c'è da verificare se il bimbo soffrisse di altre patologie oppure sia stato un malore improvviso.

Ultimo aggiornamento: 15:29

