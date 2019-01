Ospedale, sala d'attesa "invasa" dalle badanti «Mangiano e litigano»

di Michelangelo Scarabellotto

SACILE - L'ospedale è in balia di persone che occupano in diverse ore del giorno la sala d'attesa, subito dopo l'ingresso principale da via Luigi Nono, bivaccando e disturbando. Segnalati anche estranei che visitano vari reparti della struttura dove lasciano i segni del loro passaggio come l'effrazione sulla porta di ingresso al 5° piano del Padiglione Meneghini, dove ci sono gli spogliatoi dei personale femminile, e non contenti danneggiano i lavandini dei bagni e rubano la carta igienica. Sotto tiro anche le...