Stanotte torna l'ora legale: lancette avanti, si dormiranno 60 minuti in meno (ma ci sarà più luce)

Il baratto è semplice. Si dorme un'ora in meno ma si ottiene un'ora di luce in più. Torna l'ora legale, stanotte, tra il 25 e il 26 marzo si torna all'ora legale. Lo scatto avviene alle 2 con le lancette spostate un'ora avanti. Il prossimo 29 ottobre si farà il contrario: meno luce ma si potrà dormire un'ora in più.

Quelli che la vogliano tutto l'anno

Se i fautori dell’ ora legale, che addirittura ne chiedono l’estensione per tutto l’anno, continuano a crescere, altrettanto numerosi sono le prese di distanza da parte della comunità scientifica e in particolare degli studiosi del meccanismo del sonno.

Chi chiede di restare così

Sara Montagnese e Rodolfo Costa dell’Associazione italiana di medicina del sonno (www.sonnomed.it) stroncano così ogni richiesta di estensione: «Le posizioni delle società scientifiche che si occupano di sonno e di ritmi circadiani sono chiare e unanimi nell’invocare l’abolizione dell’ ora legale e il mantenimento dell’ ora solare per tutto l’anno o, più correttamente, dell’ ora civile standard, che approssima quella solare all’interno del fuso orario di appartenenza».