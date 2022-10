Colpo di fucile, Francesca muore a 28 anni per un gioco finito male: arrestato un 23enne

CASERTA - Un colpo di fucile in camera da letto e Francesca Compagnone muore a 28 anni per un gioco finito male: arrestato un 23enne. La giovane donna è stata uccisa da un colpo di fucile esploso accidentalmente. È successo ieri sera a Riardo, in provincia di Caserta.

Arrestato un 23enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della stazione di Pietramelara hanno arrestato in flagranza per omicidio colposo un 23enne moldavo, responsabile dell'omicidio di una 28enne residente a Teano.

Lo sparo in camera da letto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 22.30 di ieri i due si trovavano in camera da letto dell'abitazione della famiglia della ragazza quando il 23enne, dopo aver imbracciato un fucile semiautomatico lasciato incustodito sul letto, avrebbe puntato l'arma contro la ragazza colpendola con un colpo esploso accidentalmente.

È stato lo stesso ragazzo a chiamare il 112 per chiedere soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto insieme ai Carabinieri non ha potuto far altro che constatare la morte della 28enne. Sul luogo, oltre all'arma del delitto, sono stati trovati e sottoposti a sequestro due fucili con canne sovrapposte. Il 23enne arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, intervenuta sul posto.