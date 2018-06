La uccide e subito dopo vende la casa «Non darò mai soldi ai tuoi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE DI CADORE - È statoper l'o, ma. Ora la Corte di Cassazione, dopo 17 anni, ha definitivamente: il ricavato della casa dovrà servire per pagare iai parenti della vittima. Il giudice aveva disposto un risarcimento danni morali per la famiglia di 200 mila euro.Era il 18 maggio 2001, quando, eludendo l'obbligo di dimora a Calalzo, pistola in pugno e plastico e tritolo addosso,, bosniaco da anni in Italia, raggiunse la Tecnocolor. Cercò la sua vittima,