Dipendente dall'alcol a 16 anni: intossicato e steso sulla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA - Eranella centralissima via Leopardi,. Così il personale medico del Suem 118 ha trovato venerdì pomeriggio, intorno alle 17, un, in provincia di. Il giovane era, in preda a una fortealcolica, così è stato trasportato in ospedale a Padova per ricevere le cure del caso. Il Suem ha quindi allertato i carabinieri della stazione di Noventa, guidati dal maresciallo Enzo Callegaro, vista la giovane età del ragazzo. I militari hanno provveduto ad allertare il padre dell'adolescente, che l'ha poi raggiunto in ospedale, dove ora si trova in buone condizioni. La famiglia del ragazzo ha spiegato ai militari che, tanto che, assieme