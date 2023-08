Nonna contro i turisti cafoni al Circeo, prende il tubo da giardino e li bagna. E loro la insultano

Una nonna si fa giustizia da sé al Circeo. In un video, diffuso nelle scorse ore dall'account Welcome To Favelas, si vede l'anziana signora impugnare un tubo da giardino e bagnare i ragazzi che facevano rumore. La scena è stata ripresa a San Felice Circeo, protagonista la donna decisamente contrariata. A quanto pare, la signora che si vede nel video, esasperata dal rumore provocato da un gruppo di giovani sotto casa sua, ha deciso di intervenire.

Cosa è successo

Non sappiamo se lo stratagemma abbia funzionato o meno. Ma è certo è che i ragazzi si sono bagnati. Uno di questi ha anche insultato la signora, bestemmiando. Il video è diventato presto virale. In tanti, nei commenti al filmato, si trovano d'accordo con la donna e si attaccano, invece, il ragazzo che la prende a male parole. Un comportamento, di certo, che non gli fa onore.