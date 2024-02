Navalny, la madre ha visto il corpo «ma vogliono seppellirlo in segreto». Nel referto russo la causa è «morte naturale»

Alla madre di Alexei Navalny è stato mostrato oggi il corpo dell'oppositore, ma le autorità rifiutano ancora di consegnarlo alla famiglia. Lo scrive su X la portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh.

«Vogliono seppellirlo in segreto»

Le autorità russe, che oggi hanno fatto vedere per la prima volta il corpo di Alexei Navalny alla madre, «la stanno ricattando» perché, «su ordine del Cremlino, le stanno mettendo condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei». Lo afferma la portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh, su X. «Vogliono farlo in segreto, senza dare la possibilità di salutarlo».

Il referto russo

La madre di Alexei Navalny ha detto che nei documenti medici che le sono stati mostrati, si dice che l'oppositore è morto per cause naturali.