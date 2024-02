Navalny, il corpo è stato consegnato alla madre

Il corpo di Alexei Navalny è stato consegnato alla madre, secondo quanto ha detto la sua portavoce. Lo ha confermato via X Kira Yarmysh che per anni è stata la portavoce di Navalny. «La salma di Alexei è stata consegnata a sua madre. Grazie a tutti coloro che hanno chiesto questo con noi», ha scritto.

Intanto da Kiev, sede del G7 presieduto dall'Italia in occasione delle celebrazioni per i due anni dall'inizio del conflitto, arriva un nuovo attacco al presidente russo Vladimir Putin: «Afferma di essere potente, ma i leader veramente potenti non assassinano i loro oppositori». Lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau evocando senza citarlo la morte in un carcere russo di Navalny, in conferenza stampa a Kiev con Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen.