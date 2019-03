Banda del buco alle poste: 7 impiegati picchiati, 3 in ospedale

di Melina Chiapparino

Banda del buco in azione alle poste in piazza Mazzini, a Napoli. Il gruppo di rapinatori, travisati in volto e armati, ha atteso l'orario di apertura degli uffici postali per aggredire il personale e costringere i funzionari ad aprire la cassa blindata.I malviventi hanno fatto irruzione nei locali attraverso un buco nei bagni degli uffici e, successivamente hanno minacciato i 7 impiegati di turno, picchiandoli e percuotendoli violentemente. Una delle impiegate, che aveva tentato di scappare è stata trascinata all’interno degli uffici dal criminale che l’ha strattonata per i capelli.Subito dopo aver preso il bottino dalla cassaforte, i rapinatori sono scappati riutilizzando il buco mente sul posto è intervenuta la Croce Rossa con l'ambulanza della postazione San Gennaro. Il 118 ha soccorso i 7 impiegati e tre di loro hanno necessitato del trasporto all’ospedale Vecchio Pellegrini per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.