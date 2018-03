Banda del buco in azione Svaligiate le cassettine all'ipermercato Oasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Nuovo furto ai danni dei supermercati della costa. Soltanto poche ore dopo quello con aggressione subito al Sigma di Casabianca di Fermo, ad essere preso di mira, infatti, è stato l’ipermercato Oasi di via Solferino, del gruppo Gabrielli.Il bottino sarebbe di circa 8mila euro ovvero quanto contenuto nelle cassettine cambia monete per le casse. I malviventi non sono infatti arrivati alla cassaforte principale. Ad accorgersi di quanto accaduto, stamattina poco prima delle 5, sono stati alcuni dipendenti del reparto ortofrutta dell’esercizio commerciale. Hanno visto il buco alla parete e il disordine e hanno subito capito l’accaduto dando l’allarme.