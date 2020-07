Morto Georg Ratzinger, fratello maggiore di Papa Benedetto XVI: aveva 96 anni. Ne danno notizia alcuni media tedeschi fra cui la Bild. Padre Georg la città dove ha vissuto la maggior parte della sua lunga vita. Il 18 giugno scorso il Pontefice emerito era andato a trovarlo affrontando un lungo viaggio aereo probabilmente per l'ultimo saluto. I due fratelli erano molto legati ed erano diventati sacerdoti lo stesso giorno.



Benedetto e padre Georg erano legatissimi, furono ordinati sacerdoti insieme Georg era gravemente ammalato da tempo, tanto che Joseph Ratzinger nei giorni scorsi ha affrontato il viaggio impegnativo a Ratisbona per andare al capezzale del fratello e stargli vicino alcuni giorni. Benedetto XVI e il fratello sono stati ordinati sacerdoti insieme, nel 1951 e il loro legame era strettissimo.

CHI ERA GEORG RATZINGER

Nato a Pleiskirchen il 15 gennaio 1924, Georg Ratzinger entra in seminario minore nel 1935 e dopo la Seconda Guerra Mondiale passa al seminario Herzogliches Georgianum di Monaco di Baviera insieme al fratello minore Joseph nel 1947. Nel 1957 viene nominato maestro di cappella a Traunstein e nel 1964 direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona fino al 1994. Nel 1967 riceve il titolo di monsignore. Benedetto XVI e il fratello erano legatissimi. Mons. Georg era solito fare spesso visita in Vaticano al fratello Papa. Georg veniva a trovare Ratzinger anche al monastero Mater Ecclesiae, dopo la rinuncia al soglio di Pietro, in occasione dei compleanni. Nel 2008 il sindaco di Castel Gandolfo gli conferì la cittadinanza onoraria.

QUANDO DISSE «MIO FRATELLO DOVREBBE AVERE CORAGGIO DIMISSIONI»

«Se non dovesse più farcela dal punto di vista della condizione fisica, mio fratello dovrebbe avere il coraggio di dimettersi». Così Georg Ratzinger parlò nel 2011, intervistato da una rivista tedesca. Sarà proprio lui - ricostruisce Vatican News - a ricevere tra i primi, con un anticipo di mesi, notizia della storica decisione di Benedetto XVI di rinunciare al ministero petrino per ragioni legate all'età. «L'età si fa sentire - aveva commentato Georg dopo l'annuncio del febbraio 2013 - Mio fratello desidera più tranquillità nella vecchiaia». Nonostante i problemi alle gambe e alla vista, il fratello maggiore del Papa emerito ha continuato a viaggiare da Regensburg a Roma, trattenendosi nel monastero Mater Ecclesiae per diversi periodi facendo spesso compagnia a Benedetto.



Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA