Morto Michael Collins, astronauta di Apollo 11 che andò sulla Luna senza metterci piede: nacque a Roma. Il club dei 6

Michael Collins, protagonista della missione dell'Apollo 11 che portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna nel 1969, è morto all'età di 91 anni. Faceva parte di un club ancora più ristretto di quello di chi era sceso sul satellite a partire dal 21 luglio 1969: da una parte i 12 astronauti della lista aperta da Armstrong e chiusa da Harrison Schmitt (con 7 ancora in vita), dall'altra i 6 restati nel modulo di comando in orbita attorno alla Luna.

Un ruolo determinante e delicatissimo, ma per forza di cose meno esposto alla gloria rispetto a chi aveva lasciato l'impronta dei proprio piedi sulla polvere lunare. Di questi sei, di questa categoria un po' dimenticata inaugurata proprio da Collins, ne resta in vita solo uno Ken Mattingly. Di fatto solo questi sei astronauti hanno vissuto in solitudine una parte di quelle missioni, una situazione che richiedeva grande padronanza di sé. Collins restò solo per 28 ore e fu tra i pochi uomini al mondo, perlomeno nei paesi che avevano raggiunto un certo sviluppo, a non vedere nemmeno un immagine dell'allunaggio in diretta tv, come gli fece notare la sala di controllo di Houston. «Fa lo stesso», rispose il saggio Collins.

Collins era malato da tempo di cancro. «Ha passato i suoi ultimi giorni in pace, con i suoi congiunti al fianco», ha scritto in un comunicato la famiglia. «Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà, e ha affrontato allo stesso modo quest'ultima sfida», si legge ancora nella nota. Collins rimase ai comandi del modulo di comando che orbitava intorno alla Luna mentre il comandante della missione Neil Armstrong e "Buzz" Aldrin scendevano con il modulo lunare sulla superficie del satellite.

«La cosa che ricordo di più - raccontò in seguito - è l'immagine del pianeta Terra da grande distanza: piccolo, molto luminoso, blu e bianco. Splendente, bello, sereno e fragile». Collins è il secondo astronauta dell'Apollo 11 che scompare. Armstrong è morto nel 2012, mentre Aldrin ha oggi 91 anni.

