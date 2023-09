Gianni Vattimo, morto il filosofo torinese: aveva 87 anni. Era ricoverato in gravi condizioni

Addio a Gianni Vattimo. Il filosofo torinese, 87 anni, era ricoverato ​Rivoli in gravi condizioni. A renderlo noto era stato con un post su Facebook Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno del filosofo, fotografato sul social nel letto ospedaliero.

Il pensiero debole

Vattimo era i massimi esponenti della corrente postmoderna, era teorizzatore del pensiero debole. "L'uomo, così come lo intende il pensiero debole, non si riduce alla conoscenza, al sapere, alla gnoseologia, ma ha a che fare con la pratica. Il pensiero debole, quindi, non si rifà a quell'uomo che si isola a pensare, che si riduce al solo pensare e che trova i suoi luoghi deputati al pensare"