Si tuffa nel Brenta e scompare davanti alla moglie: 27enne trovato morto dai sommozzatori

CAMPO SAN MARTINO - La giornata di caldo tropicale ha spinto oggi, 10 luglio, un uomo di 27 anni residente a Piazzola sul Brenta a farsi un bagno con amici sul Brenta all'altezza di via Basse a Campo San Martino nell'alta padovana. Qualcosa però attorno alle 17,30 non è andato per il verso giusto e il giovane, dopo un tuffo, non è più riemerso mentre la moglie ha assistito alla scena.

Le persone che erano in zona si sono subito accorte che si stava materializzando una tragedia e hanno chiesto tempestivamente l'intervento dei soccorritori. In località Ponte in pochi minuti sono giunti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco di Cittadella e Venezia. I sommozzatori hanno iniziato a scandagliare il fondo e hanno trovato il giovane purtroppo morto. La zona è tristemente nota per situazioni analoghe, già in passato sono morti ragazzi, anche più giovani, che si sono lasciati andare ad un bagno, ma a causa delle correnti, dell'acqua alta e della presenza di chiuse, sono rimasti incastrati nel fondale del fiume.