Grave incidente sulla A1: muore Marco, 23 anni, ferita la sorella. Traffico in tilt

È Marco Bottazzi, un 23enne della provincia di Reggio Emilia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sull'autostrada A1, in territorio modenese non lontano dal casello di Modena nord. Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante.

Il giovane era originario di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Due le persone ferite portate in ospedale a Modena, tra loro anche la sorella del 23enne deceduto, Valeria, che riporta lesioni al bacino, e un amico 22enne ferito a una gamba.

Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell’abitacolo gli occupanti dell’auto ridotta peggio. Per Marco Bottazzi, però, non c’è più nulla da fare. Per consentire il lavoro dei soccorritori, per rimuovere dalla carreggiata i mezzi interessati e per i rilievi di legge si rende necessaria la chiusura del tratto all’altezza del chilometri 162 nord: la viabilità verrà ripristinata solo intorno alle 10, dopo 5 ore dal fatto. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina all’altezza del casello di Modena Nord, in direzione Milano.

