Mercedes a 301 all'ora in autostrada (il limite è 120): mentre guida si filma e pubblica il video su Instagram

Lancia la Mercedes a 301 all'ora in autostrada e mentre guida si filma e pubblica il video su Instagram: accade sull'Autofiori, all'altezza di Sanremo. Le immagini mostrano il tachimetro e la strada. Poi, lo spericolato automobilista ha preso il filmato e l'ha pubblicato sul canale Instagram dove dei bolidi tedeschi di grossa cilindrata vanno a velocità estreme in autostrada. Ma non ha considerato che in quel tratto dell'Autofiori la velocità massima consentita è di 120 all'ora.

A 301 all'ora in autostrada

La velocità massima raggiunta dal guidatore è di 301 chilometri all'ora, l'auto usata una Mercedes Amg E63S, 612 cavalli erogati da un quattro litri V8 biturbo a benzina, trazione integrale, cambio sequenziale a 9 rapporti, da 0 a 100 in appena 3 secondi.