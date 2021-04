Missionaria italiana uccisa a colpi di machete in Perù: Nadia De Munari era di Vicenza e aveva 50 anni

Dramma in Perù. Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa a colpi di machete forse durante un tentativo di rapina. Lo riferiscono Il Giornale di Vicenza e Il Corriere Veneto citando fonti di stampa del Paese sudamericano.

La donna sarebbe stata assassinata mentre dormiva. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervenuto chirurgico d'urgenza, risultato purtroppo inutile. In Perù con l'Operazione Mato Grosso, la missionaria era responsabile nel centro “Mamma mia” di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi.

La Farnesina conferma il decesso della missionaria laica italiana Nadia De Munari in Perù. L'ambasciata italiana a Lima sta seguendo la vicenda da vicino ed è in contatto con i familiari della connazionale e con le autorità locali per seguire le indagini.

