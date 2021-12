Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 7 dicembre 2021 in diretta. Ecco ritardatari e frequenti

Million Day, alle 19 su CorriereAriatico.it l'appuntamento con la fortuna. Segui l'estrazione in diretta per conoscere la cinquina che consente la vincita di un milione di oggi 7 dicembre 2021. Come è acacduto, nelle Marche, a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino, il 7 settembre 2021 quando con i numeri 19, 29, 40, 50 e 53 un fortunato giocatore si è portato a casa la vincita milionaria che ancora manca nel mese di dicembre.

L'ultima vincita al Million Day è del 21 novembre 2021 a Volla in provincia di Napoli. Al gioco quotidiano del Lotto sono previsti anche per chi indovina 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro).



In attesa della estrazione in diretta su CorriereAdriatico.it alle 19, ecco i numeri vincenti delle ultime estrazioni.

LUNEDÌ 06/12 9 18 32 52 54

DOMENICA 05/12 12 18 24 44 51

SABATO 04/12 21 24 31 32 42

VENERDÌ 03/12 1 7 24 41 47

GIOVEDÌ 02/12 5 13 17 28 37

MERCOLEDÌ 01/12 8 16 30 49 55

MARTEDÌ 30/11 18 26 27 48 55



Per quanto riguarda il numeri ritardari al Million Day il 4 manca da 34 estrazioni. Seguono il 22 (27 estrazioni), 43 (25), 35 (22) e 40 (21).

I numeri più frequenti al Million Day sono invece il 50 (per 45 estrazioni), 3 (42), 1 (42), 51 (41) e 41 (40).



