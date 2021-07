Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 15 luglio 2021

Alle 19 di oggi, giovedì 15 luglio 2021, torna il Million Day. In diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Per provare a vincere un milione di basta una giocata da un euro. Il concorso domenica scorsa, 11 luglio, ha registrato tre vincite da un milione, due nella stessa ricevitoria di Como e l'altra a Moiano in provincia di Benevento.

Fino ad oggi il Million Day ha distribuito 176 vincite da un milione, 30 nel 2021. L'ultima proprio ieri, mercoledì 14 luglio 2021, mercoledì 14 luglio, a Cianciana (Agrigento) dove un fortunato giocatore ha vinto 1.000.000 grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Domenica 11 il Million Day aveva piazzato una tripletta: due nella stessa ricevitoria di Como e l'altra a Moiano in provincia di Benevento.

Al Million Day si vince anche centrando 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro).La giocata costa un euro.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI 15 LUGLIO 2021 AL MILLION DAY:

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 10 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

MERCOLEDI 14 LUGLIO 2021: 14-35-23-52-1

MARTEDI 13 LUGLIO 2021: 53-16-35-32-27

LUNEDI 12 LUGLIO 2021: 28-51-53-42-18

DOMENICA 11 LUGLIO 2021: 5-8-10-38-46

SABATO 10 LUGLIO 2021: 38-20-8-46-10

VENERDI 9 LUGLIO 2021: 3-11-40-6-46

GIOVEDI 8 LUGLIO 2021: 47-32-7-40-18

MERCOLEDI 7 LUGLIO 2021: 14-23-48-54-20

MARTEDI 6 LUGLIO 2021: 4-11-27-32-16

LUNEDI 5 LUGLIO 2021: 38-3-51-6-29

