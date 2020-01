Ubriaco al volante, chiede i documenti ai vigili: «Devo multarvi per aver suonato il clacson»

Ultimo aggiornamento: 14:56

Ha cercato goffamente di invertire i ruoli, ma il suo piano non è andato come previsto. Era talmenteal volante che quando ha visto i vigili, ha accostato la sua auto e ha chiesto iagli agenti della polizia locale, per "fargli una multa". I due agenti però hanno svolto il loro mestiere, facendo all'uomo una contravvenzione, arricchita da, ritiro della patente e confisca del veicolo.LEGGI ANCHE:Il protagonista del curioso siparietto è uncinquantacinquenne senza precedenti, che lo scorso venerdì pomeriggio guidava in evidente stato d'ebbrezza per San Donato Milanese. Intorno alle 16, si è accostato con la sua Fiat Punto una pattuglia della polizia locale che passava per via Libertà, durante un normalissimo giro di perlustrazione. A quel punto ha chiesto agli agenti di fermarsi. I vigili hanno inizialmente pensato che l'uomo avesse bisogno d'aiuto, ma son rimasti sorpresi dalla richiesta dell'uomo."Documenti, grazie. Devoperché avete suonato il clacson", gli avrebbe detto il cinquantacinquenne. Avendo appurato con l'alcol test il suo tasso alcolemico eccessivo (1,50 grammi per litro contro il limite massimo di 0,50), gli agenti hanno ristabilito i ruoli, quindi ritirato la patente el'auto dell'uomo, lasciandolo andare con una multa e unaper guida in stato d'ebbrezza.