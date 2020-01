Bimba di 6 anni morta nel rogo: la madre finisce sotto accusa per incendio doloso e morte come causa di altro reato

SERVIGLIANO - Clamorosa svolta nelle indagini del rogo che si è sviluppato in una abitazione di Servigliano l'8 gennaio scorso costando la vita ad un bimba di 6 anni. Secondo gli investigatori sarebbe stata la madre a provocare le fiamme.

La donna, appena uscita dall'ospedale per le ustioni e la lieva intossicazione riportate, è stata nuovamente ascoltata dagli investigatori. Ora sarebbe in stato di fermo con l'accusa di incendio doloso e morte come causa di altro reato.

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA