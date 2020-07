Riempie il carrello con 3 televisori, 7 bottiglie di gin e 12 pacchi di caffè. Poi esce senza pagare

Ieri sera, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni per tentato furto aggravato. Poco prima l'uomo, in compagnia di una donna e un bambino di circa 6 anni, era entrato in un supermercato di via Lorenteggio e, dopo aver riempito il carrello con tantissimi articoli di vario genere, aveva cercato di uscire da una corsia in cui la cassa era chiusa.



L'addetta alla sicurezza è riuscita a fermare l'uomo sino all'arrivo dei poliziotti: nel carrello c'erano 3 televisori a led, 7 bottiglie di gin, 12 confezioni di caffè, 3 bottiglie di vino, 4 confezioni di tonno, 4 libri, 9 lenzuola e diversi prodotti di cosmetica per un totale di 1.315 euro.