Bambino di 3 anni investito dall'auto di un anziano: è in condizioni gravissime

PADERNO DUGNANO - Un bambino di 3 anni è stato investito da un'auto a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, ed è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'incidente poco dopo mezzogiorno in via Giovanni Amendola, a metà strada tra Parco Lago Nord e il Parco di via Toti. Secondo le prime informazioni, il conducente, un uomo di 70 anni, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada travolgendo il bambino. Ferito in modo meno grave anche l'autista della macchina. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sesto san Giovanni e ai Vigili del Fuoco da Monza.

L'anziano stava percorrendo via Amendola quando, per cause ancora in fase da accertare, ha perso il controllo della propria automobile. Il veicolo si è impennato e ha sfondato la recinzione del parco adiacente e dopo il volo ha travolto il bambino. Dopo la rianimazione sul posto, è stato necessario trasportarlo in elisoccorso a Bergamo.

Ultimo aggiornamento: 18:46

