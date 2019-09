Sfregiava le sue vittime a colpi di tacco in faccia arrestata la trans Dulcina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva un modo particolare di aggredire le sue vittime: sfregiarle a colpi di tacco 12., alias, prostituta trans di 46 anni, si accaniva così contro le persone che le facevano un torto, ma non disdegnava di utilizzare anche bastoni e bottiglie. Giovedì è stata arrestata dalla La donna, secondo quanto ricostruito, prendeva di mira soprattutto le colleghe e "avversarie" di strada. L'episodio scatenante dal quale sono partite le indagini risale al 5 luglio scorso, quando un'altra transessuale peruviana di 36 anni era stata ritrovata a bordo strada sanguinante, vicino piazzale Loreto a. Grazie alla sua denuncia si era poi riusciti a risalire a Dulcina e a ricostruire gli episodi precedenti.A giugno scorso - ha rivelato la Polizia - Dulcina non aveva gradito le parole di apprezzamento di un'altra trans nei confronti del suo compagno, un cittadino romeno. I tre stavano consumando della droga insieme ma lei, in un impeto di gelosia, aveva imbracciato un'asta di legno e si era scagliata contro la collega, una 51enne ferendola. Ancor prima, nel luglio 2017 e agosto 2018, si era accanita contro altre due transessuali sue connazionali. Una di queste era stata ferita al volto a colpi di tacco 12. Una lunga lista di aggressioni ancora da completare. Per questo i poliziotti sperano che altre vittime trovino il coraggio di denunciare.Intanto Dulcina rimane rinchiusa in una cella del carcere di San Vittore.