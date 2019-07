Ruba il barchino dei migranti appena sbarcati, 64enne bloccato dai carabinieri

Unha cercato diildei migranti a Sant'Anna Arresi, nel, in Sardegna , ma è stato sorpreso e denunciato. Mentre polizia e carabinieri bloccavano i migranti, appena sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino, l'uomo ha pensato di rubare la piccola imbarcazione usata dagli stranieri. Un 64enne originario di Cosenza, ma residente a Sant'Anna Arresi, è stato denunciato dai carabinieri di Teulada per ricettazione. L'episodio è avvenuto ieri.Polizia e carabinieri avevano appena bloccato gli otto algerini arrivati in Sardegna e stavano procedendo con le varie operazioni, prima di trasferirli nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). I militari dell'Arma, affidati i migranti agli agenti del Commissariato, hanno proseguito i controlli per verificare la presenza di altri migranti nella zona. Durante queste fasi hanno notato il 64enne che saliva a bordo del barchino abbandonato dai migranti, lo metteva in moto e fuggiva. I militari sono riusciti a bloccarlo e a denunciarlo.