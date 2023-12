Meteo, maltempo e neve al Centro-Sud. Poi arriva l'anticiclone e cambia tutto: ecco dove

Maltempo al centro-sud con neve fino in collina e un weekend con temperature sotto la media, poi cambia tutto e arriva il caldo. Queste le previsioni meteo per il weekend ormai vicino. Un affondo perturbato che tra giovedì e venerdì - fa sapere 3bmeteo - attraverserà l'Italia sarà seguito da una graduale rimonta di un robusto anticiclone in espansione dall'Europa occidentale, a cominciare proprio dal prossimo weekend.

Il meteo sulla Penisola

Le temperature e il tempo si stabilizzeranno sulla nostra Penisola gradualmente.

Le previsioni

Venerdì 15 dicembre, assisteremo ancora a instabilità e rovesci al Sud e sul Medio Adriatico con altre nevicate sugli Appennini, fino a quote collinari.

Al Nord splenderà il sole, a tratti disturbato dal vento sulle Alpi di confine e dalle nebbie anche fitte in Pianura Padana.



Sabato sarà ancora freddo, poi, da domenica pomeriggio arriverà, ad iniziare dalle Alpi, l'effetto di un anticiclone che invertità la dendenza e i termometri saliranno anche di 10°C sopra la media. In seguito la colonnina di mercurio salirà in modo sensibile quasi ovunque, ma soprattutto dalla collina in su.

Nel dettaglio

Giovedì 14. Al nord: cielo a tratti nuvoloso e nebbioso in pianura, sole in montagna. Al centro: instabile con rovesci e neve a 1300 metri. Al sud: spiccata instabilità con piogge e temporali locali.



Venerdì 15. Al nord: soleggiato, locali nebbie. Al centro: instabile sul medio Adriatico con neve in collina. Al sud: instabile sul basso Tirreno e sulla Sicilia orientale.



Sabato 16. Al nord: soleggiato, ma con nebbie in pianura e più freddo. Al centro: residua instabilità sul medio Adriatico con residue nevicate sui 400 metri. Al sud: in prevalenza stabile. Tendenza: domenica più stabile e via via con temperature in aumento ad iniziare dalla montagna.